Госветслужба Подмосковья провела более 25 тыс исследований говядины

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают работу по контролю качества говядины, реализуемой на рынках и ярмарках региона. За 8 месяцев 2025 года взяли более 19 тысяч проб и провели свыше 25 тысяч лабораторных исследований, сообщает пресс-служба ведомства.

Анализ проб включает в себя три направления. Физико-химические исследования определяют массовую долю влаги (выявление добавления воды), белка, жира, а также проверку на наличие запрещенных добавок, таких как антибиотики и стимуляторы роста. Дозиметрический контроль позволяет измерить уровень радиационного фона и исключить наличие радионуклидов в продукции. Проба варки — обязательный этап экспертизы, в ходе которого оцениваются органолептические показатели готового продукта: прозрачность бульона, его вкус и аромат, а также сохранение структуры мышечных волокон после термической обработки. По результатам экспертизы с реализации было снято 463 килограмма говядины, не соответствующей установленным требованиям безопасности и качества.

В ведомстве подчеркнули, что регулярный лабораторный контроль позволяет оперативно выявлять и изымать из оборота некачественную продукцию, обеспечивая безопасность потребителей. Приобретать мясные продукты следует только в санкционированных местах торговли, где вся продукция проходит обязательный ветеринарно-санитарный контроль и сопровождается необходимыми документами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в Воскресенске.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.