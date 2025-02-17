Госветслужба Подмосковья провела более 11 тыс исследований колбасных изделий

На прилавках подмосковных магазинов и ярмарок можно встретить множество видов колбас: ливерная, охотничья, докторская, копченая, сервелат, есть даже вегетарианские и безглютеновые. За январь этого года специалистами Госветслужбы Подмосковья проверили 11 051 исследование и взяли 11 618 проб, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Экспертизы проводились с помощью органолептики — метода определения показателей качества на основе анализа восприятий органов чувств: зрения, обоняния, осязания.

На территории региона действует несколько предприятий, производящих колбасы: ООО «МПЗ Мясницкий ряд», АО Мясокомбинат «Клинский», ПАО группа «Черкизово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в Воскресенске.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.