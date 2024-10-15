В рамках 26-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2024» конкурсные комиссии оценивали результаты работы представителей отраслей в различных номинациях, в том числе были отмечены достижения в области ветеринарии. Так, Государственная ветеринарная служба Московской области была удостоена 8 медалей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В их число вошли: 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых награды. Специалисты Госветслужбы Подмосковья были отмечены в нескольких номинациях: «За обеспечение эпизоотического благополучия региона и профилактику инфекционных болезней», «За популяризацию профессии», а также «За сохранение традиций и истории ветеринарии в регионе» и других.

В ведомстве отметили, что ветеринарные специалисты региона уже не первый год получают награды за профессионализм и ответственное отношение к животным. В этом году выставка «Золотая осень — 2024» проходила с 9 по 12 октября в Москве на площадке «Тимирязев Центр».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.