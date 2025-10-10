Госветслужба Подмосковья отмечена 8 медалями Минсельхоза РФ на «Золотой осени»

Государственная ветеринарная служба Московской области удостоена 8 медалей Министерства сельского хозяйства России. Церемония награждения прошла на полях Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» в Москве. Конкурсные комиссии в составе профильных экспертов отметили и вручили награды за достижения в области ветеринарии, биологической безопасности и развития лабораторной базы региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Золотом отмечено Территориальное ветеринарное управление № 2 за работу «Служба военных ветеринарных специалистов в годы Великой Отечественной войны» и увековечение памяти о ветеринарных специалистах региона». Также сотрудники получили 2 серебряные медали за реализацию проекта биобезопасности и ликвидацию бешенства.

Территориальное ветеринарное управление № 5 было удостоено золотой и бронзовой награды за эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий, локализацию и ликвидацию опасных болезней животных, серебра — за разработку и внедрение сервиса на заключение договоров на оказание ветеринарных услуг. Территориальное ветеринарное управление № 1 также получили серебряную медаль за эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий, локализацию и ликвидацию опасных болезней животных. А «Московская областная ветеринарная лаборатория» — серебро за разработку и реализацию программ по популяризации профессии, профориентации и привлечению молодых ветеринарных специалистов.

В общей сложности, Госветслужба Подмосковья получила 2 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награды. Работу ветеринарных специалистов региона уже не первый год отмечают на федеральном уровне, что подтверждает вклад в обеспечение эпизоотического благополучия и биобезопасности страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.