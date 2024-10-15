Госветслужба Подмосковья напомнила о правилах оказания услуг на ветстанциях

В городском округе Серпухов произошел необычный случай. В одну из ветеринарных клиник города обратился участник одной из подростковых субкультур «Квадробер» — с просьбой сделать прививку. Однако здесь важно знать: прививки для животных людям не подходят, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Также ведомство рекомендует юным любителям животных присмотреться к одной из самых добрых и нужных профессий на свете — ветеринар. В региональных аграрных вузах и колледжах ребята узнают какая вакцина, от какой болезни и какому животному подходит, как лечить питомцев и ухаживать за ними.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.