Госветклиники Подмосковья продолжат работу 7–9 марта

Государственные ветеринарные клиники Московской области с 7 по 9 марта в основном будут работать в обычном режиме, однако часть учреждений изменит график приема. Владельцам животных рекомендуют заранее уточнять часы работы конкретных филиалов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье работают более 80 государственных ветеринарных учреждений. В праздничные дни большинство из них продолжит прием в привычном режиме, что позволит жителям региона получить необходимые услуги для питомцев.

Уточнить актуальное расписание можно по телефону единого контакт-центра ветеринарии +7 (495) 668-01-25. Звонки принимает голосовой помощник «Вита». Для получения точной информации по филиалу необходимо запросить соединение с оператором.

Измененный график предусмотрен в ряде клиник. Выходными 8 и 9 марта будут в Жаворонковской УВЛ в Одинцовском округе (деревня Матвейково), с 7 по 9 марта — в Наро-Фоминской УВЛ на улице Маршала Жукова, дом 170. Также 8 марта не будут работать Волоколамская УВЛ на улице Академической, дом 24, и Лотошинская УВЛ на улице Почтовой, дом 2. Найти ближайшее учреждение можно на интерактивной карте портала «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.