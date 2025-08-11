Государственные услуги объединят в пакеты по жизненным ситуациям

Россия запускает революционное обновление портала госуслуг
Правительство России готовит масштабную реформу системы предоставления государственных услуг, которая кардинально изменит работу портала «Госуслуги». Как сообщили «Известиям»в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, сервис перейдет на принцип «одного окна» с комплексными решениями для типовых жизненных ситуаций.

Предполагается полная переориентация сервиса на 35 «жизненных ситуаций» (рождение ребенка, покупка недвижимости, поступление в вузы и др.). Вводится институт персональных кураторов для каждой услуги.

Будет обеспечен автоматический подбор необходимых действий и документов системой, заработают новые специализированные сервисы («Мой питомец», IT-бизнес и др.)

При выборе ситуации (например, выход на пенсию или открытие бизнеса) система сама предложит все необходимые услуги, документы и пошаговую инструкцию. За каждым направлением будет закреплен ответственный куратор, чье фото (при согласии) появится на странице услуги.

Реформа начнется уже в 2025 году и должна устранить главную проблему текущей системы — необходимость самостоятельного поиска разрозненных услуг в разных ведомствах.

По замыслу разработчиков, новый подход сэкономит гражданам до 70% времени при взаимодействии с государством.