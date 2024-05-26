Гостями Московской недели предпринимательства стали 240 тыс человек

сегодня в 11:09

На Московской неделе предпринимательства в 2024 году побывали около 240 тыс. человек. Началась программа мероприятия с «Московской недели неделя интерьера и дизайна», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Флагманским событием недели стал Московский предпринимательский форум, который состоялся на площадке кластера «Ломоносов». В рамках форума организовали больше 50 мероприятий.

Помимо этого, в рамках недели состоялась городская акция «День без турникетов». Ее участниками стали ведущие компании Москвы. Акцию посетили больше 2,2 тыс. человек.

Для женщин, которые хотят совмещать материнство и собственное дело, прошел форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес». Его участниками стали 500 женщин.

Завершится программа недели 26 мая, в День российского предпринимательства.