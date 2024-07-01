Гости вернисажа на Никитском бульваре примут участие в живописном флешмобе

4 июля с 14:00 гости вернисажа на Никитском бульваре смогут продемонстрировать свои навыки, практикуясь в художественной росписи бок о бок с живописцами в рамках флешмоба, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Вернисаж на Никитском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» уже больше месяца собирает всех любителей искусства. Более 2,5 тыс. известных и молодых художников выставляют здесь свои работы. Их собрало Объединение «Выставочные залы Москвы».

Полотна на бульваре можно приобрести по выгодной цене. Доступные цены обеспечивает то, что площадку живописцам город предоставляет бесплатно.

4 июля художники вернисажа по инициативе Объединения «Выставочные залы Москвы» в рамках фестиваля организуют грандиозный флешмоб, который стартует в 14:00. Живописцы раскрасят пастелью Никитский бульвар. Одним из авторов выступит известный иллюстратор Людмила Рутка, на счету которой более десяти выставок.

К участию во флешмобе приглашают всех желающих.

Вернисаж на Никитском бульваре будет работать до начала сентября каждый день по будням с 12:00 до 20:00 и по выходным и праздникам с 12:00 до 21:00.