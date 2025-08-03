Гости форума в «Лужниках» попробуют себя в роли градостроителей

Стадион «Лужники» вновь стал одной из ключевых площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», стартовавшего 1 августа. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы организовал в игровой зоне «Искусство строить» специальную программу, где каждый сможет примерить на себя роль создателя современного мегаполиса.

В рамках мероприятия ежедневно будет проходить творческая мастерская по возведению города из картона. Участники смогут проектировать жилые здания, транспортные развязки, социальные объекты и целые микрорайоны, узнавая о сложностях градостроительного планирования. Это позволит каждому почувствовать себя частью команды профессионалов, формирующих облик города.

«На площадке в „Лужниках“ мы хотели дать гостям возможность попробовать себя в роли не только строителей, но и проектировщиков. При создании микрорайонов важно будет логично соединить объекты, продумать транспортную и социальную инфраструктуру, построить по-настоящему комфортный город — то есть пройти тот путь, который проходят градостроители каждый день», — рассказала первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

Она уточнила, что с помощью карнавальной мастерской покажут, что строительная сфера может быть яркой и креативной.

Еще одной активностью станет архитектурно-карнавальная мастерская, где гости изготовят тематические костюмы и маски. Участники создадут уникальные образы, которые затем представят на картонном шествии в «Лужниках». Этот парад воплощенных идей продемонстрирует, что строительство — это не только сложные расчеты, но и творческий процесс.

Игровая зона «Искусство строить» находится на парковке Южного спортивного ядра «Лужников». Программа Комплекса градостроительной политики доступна для посещения со вторника по воскресенье: с 12:00 до 21:00 (вт–чт, вс), с 12:00 до 22:00 (пт), с 10:00 до 22:00 (сб). Понедельник — выходной.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» познакомит жителей и гостей столицы с ключевыми инновациями во всех сферах городской жизни. С 1 августа по 14 сентября пройдут культурные, спортивные и образовательные мероприятия, посвященные развитию одного из самых передовых мегаполисов мира. Проект позволит заглянуть в будущее и увидеть, какой станет Москва уже через несколько лет. Подробности — на официальном сайте: moscow2030.mos.ru.