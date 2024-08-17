Гости форума «Москва 2030» посетили строящиеся станции Троицкой линии метро

Для посетителей форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» прошли экскурсии на стройплощадки объектов столичного метрополитена. Для посещения были открыты строящиеся станции метро «ЗИЛ» и «Новомосковская» Троицкой линии, а организатором стал градостроительный комплекс Москвы.

Возводимая станция «Новомосковская» станет первой станцией в ТиНАО, на которой будет можно пересесть на другую линию метро. Пересадочный узел составят подземный вестибюль, четыре эскалатора и пересадочная зона, которая будет вести на станцию Сокольнической линии «Новомосковская».

Сейчас стройготовность станции составляет 75%. Обустраиваются инженерия — системы охраны, автоматизации, связи, противопожарной защиты, электроснабжения, вентиляции, а также прокладывается кабельная продукция.

Станция «ЗИЛ» располагается в месте пересечения улицы Лисицкого и проспекта Лихачева вблизи одноименной станции МЦК и парка «Тюфелева Роща». Это будет конечная станция строящейся Троицкой ветки метрополитена в направлении исторического центра Москвы. На ней будет обеспечена связь с перспективной Бирюлевской веткой и МЦК.

На завершающем этапе находится создание основных монолитных конструкций, которое является ключевым этапом строительства. Закончены укладка бетоном и армирование колонн и пола. Рабочие начали архитектурную отделку. Также на станции обустраивают инженерные системы.