Гостей ждет гастрономическое путешествие на площадке «Вкусов России»

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» традиционно собирает гостей за символическим многонациональным столом. Посетители фестиваля могут совершить гастрономическое путешествие по России за один день на одной локации.

Более 18 тематических меню на протяжении 9 дней «Вкусов России» будет предложено гостям в рамках праздника, организованного на ВДНХ Минсельхозом при поддержке Правительства Москвы. В этом году фестиваль проходит в рамках проекта «Лето в Москве», сказано в сообщении.

Ощутить дух Алтая смогут те, кто попробует блюда с томлёной говядиной или алтайский сыр на гриле, который представят в шале края.

Еще одна точка на карте страны и в ресторанном дворике на фестивале «Вкусы России» — один из древнейших и красивейших городов на Волге: Углич. Гости фестиваля смогут попробовать в угличском шале на ВДНХ перепелов на гриле, плов с перепелкой и даже перепелиные бургеры.

Широко представлена на «Вкусах России» и кухня юго-западной части страны. Посетители смогут отведать жаркое «по-шахтерски», курицу «по-херсонски» в сметане и закуску по-лугански.

Сытная и полезная рыба, которой богаты российские воды, будет представлена в мурманском торговом домике. Здесь можно будет приобрестибаренцев кармашек с треской и кулёк с вяленой пикшей.

В тамбовском шале на «Вкусах России» предлагают угоститься любимой картошкой с тамбовским окороком, фермерскими купатами, селёдочкой и луком, а еще курицей и овощами.

Любители изысканно приготовленного мяса оценят кебаб из дагестанской баранины и чуду с телятиной, а также бургер с котлетой из краснодарской мраморной говядины и грудинку бычка из печи. Не оставит равнодушным гурманов и белгородская свинина с сурковским чесноком.

На площадке фестиваля «Вкусы России» можно попробовать лучшую выпечку со всех уголков страны. Для гостей — на прилавках: балкарские хычины с сыром или с говядиной, осетинские пироги и мордовские пряники.

Сытные перепечи (это открытые пирожки из пресного ржаного теста) с мясом, творогом и капустой можно попробовать в шале Удмуртии. А из Костромской области привезли знаменитых гусей.

К числу наиболее необычных блюд и вкусов фестиваля можно отнести лепешку с камчатским папоротником и легендарные караимские пирожки из Крыма.

Столицу на фестивале «Вкусы России» представляет рыбный рынок «Москва — на волне», который разместил продукцию в отдельном шале на ВДНХ. Гостям предложат здесь отведать шашлычки из мурманской форели, балтийскую корюшку и командорского кальмара в панировке.