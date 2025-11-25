Гостей и жителей Домодедова приглашают в городские парки

В домодедовских парках продолжается серия тематических активностей, где каждый житель может выбрать занятие по душе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Программа объединяет спортивные тренировки, творческие мастер-классы, образовательные лекции и семейные развлечения. Одним из мероприятий запланирована встреча волонтёрского клуба в досуговом центре парка «Ёлочки».

Забег вместе с клубом 5 Верст - это отличная возможность с утра зарядиться энергией и начать день с активности. Участники встречаются на волейбольной площадке, разминаются и бегут по тропинкам лесопарка среди деревьев и чистого свежого воздуха.

В парках Домодедово также проходят:

Активные тренировки – забеги, занятия с беговыми клубами, подвижные игры на свежем воздухе.

ворческие мастер-классы – мастерские для детей и взрослых, занятия по декоративно-прикладному творчеству.

Образовательные лекции – открытые встречи и познавательные беседы на площадках лесопарков.

Детские игровые программы – эстафеты, спортивные и развлекательные активности.

Туристические клубы – прогулки по лесопаркам.

Вечерние развлекательные программы.

Спектакли и галереи.

Настольные игры и клубные встречи.

Программа формируется так, чтобы жители могли находить полезные, творческие и активные занятия в удобный день недели. Парки остаются комфортной площадкой для общения, семейного отдыха и развития городских инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.