Гостехнадзор проверил 28 аттракционов в Московской области

За прошедшую неделю инспекторы гостехнадзора Минэкологии Подмосковья проверили 28 региональных аттракционов в местах их эксплуатации, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

У двух развлекательных средств были выявлены недочеты.

«На территории ледового дворца „Берхаус“ в городе Орехово-Зуево, оператором аттракциона батут „ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ“ оказалось лицо не достигшие 18-летнего возраста, что противоречит правилам эксплуатации развлекательных технических средств. В ходе проверки аттракционов территории парка „Наташинские пруды“ в городском округе Люберцы у аттракциона „Цепочная карусель Барокко“ выявлено отсутствие приборов контроля скорости ветра — анемометров, что также является нарушением установленных правил. Обоим эксплуатантам вынесены предостережения о недопущении нарушений обязательных требований и эксплуатации технических средств», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Отмечается, что подобные проверки особенно важны в летний период, так как именно сейчас на такие развлечения наблюдается повышенный спрос.

«Все развлекательные технические средства должны соответствовать стандартам, а их владельцам необходимо соблюдать правила эксплуатации», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.