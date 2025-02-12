Гостехнадзор проверил 18 аттракционов Подмосковья с января

Инспекторы управления гостехнадзора Минэкологии Подмосковья с середины января проверили уже 18 аттракционов во всех городских округах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ввиду погодных колебаний посетителям аттракционов следует вести себя как можно более осторожно и не пользоваться незарегистрированными аттракционами.

Специалисты интенсивно проверяют законность эксплуатации аттракционов и оперативно принимают меры в случае выявления нарушений, однако и самим любителям активного отдыха необходимо быть осторожнее, поскольку метеорологи прогнозируют новые температурные колебания.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в твоем Telegram-канале, Московскую область не обойдут стороной сретенские морозы.

Синоптик заявил, что уже в среду среднесуточная температура воздуха будет близка к норме, а 15 февраля, когда православные христиане отмечают Сретенье Господне, она опустится на пару градусов ниже — ночью ожидается от -7 до -12 градусов, а днем — от 4 до 9 мороза.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.