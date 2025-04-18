Гостехнадзор Подмосковья зарегистрировал более 27,5 тыс единиц спецтехники в 2024 г

Сегодня профессиональный праздник отмечают инспекторы Государственного технического надзора России. В 2024 году управлением Гостехнадзора Минэкологии проделана значительная работа, включающая: 27 672 регистрационных действия самоходных машин и другой техники, сообщает пресс-служба ведомства.

С 2021 года региональное Минэкологии курирует эту важную сферу в Подмосковье, обеспечивая эффективное выполнение задач по контролю за безопасностью и эксплуатацией самоходной техники и аттракционов.

Специалистами проведено 277 надзорных мероприятий и более 1300 консультирований. Кроме того, за нарушения правил регистрации транспортных средств было вынесено 257 постановлений по делам об административных правонарушениях. За предоставление государственных услуг в доход бюджета Подмосковья взыскано более 139 миллионов рублей государственной пошлины.

«Поздравляю специалистов Гостехнадзора с их профессиональным праздником! Работа инспекторов — это важный вклад в обеспечение безопасности жителей Подмосковья, защиту окружающей среды и контроль за соблюдением законодательства в сфере эксплуатации самоходной техники и аттракционов. Они обеспечивают надежность аттракционов и безопасную эксплуатацию самоходной техники, минимизируя риски для жизни и здоровья людей. Наши специалисты — настоящие профессионалы своего дела», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.