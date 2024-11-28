Гостехнадзор Подмосковья зарегистрировал 596 единиц самоходной техники за неделю

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Сотрудники Гостехнадзора министерства экологии регулярно проводят инспекции и проверки, в ходе которых выявляют и устраняют нарушения, а также оказывают консультационную помощь предприятиям и частным лицам по вопросам регистрации и эксплуатации самоходной техники. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

За прошедшую неделю инспекторы Гостехнадзора зарегистрировали 596 единиц самоходной техники и других видов транспортных средств. Регистрация этих объектов позволяет осуществлять мониторинг их технического состояния и проверять их соответствие требованиям безопасности.

Также было проведено 873 технических осмотра, включающих в себя проверку состояния техники, выявление возможных неисправностей и проведение необходимых ремонтных работ. Регулярные осмотры способствуют предотвращению аварийных ситуаций и увеличению срока службы техники.

Кроме того, 609 человек успешно сдали экзамены на право управления самоходными машинами, что подтверждает высокий уровень их подготовки.

Все вышеуказанные услуги по самоходной технике можно получить на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.