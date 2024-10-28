Гостехнадзор Подмосковья зарегистрировал 513 единиц техники за неделю

За прошедшую неделю Гостехнадзором Минэкологии Подмосковья было зарегистрировано 513 единиц самоходной техники и других видов транспортных средств. Регистрация этих объектов позволяет осуществлять мониторинг их технического состояния и проверять их соответствие требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Также было проведено 825 техосмотров, включающих в себя проверку состояния техники, выявление возможных неисправностей и проведение необходимых ремонтных работ.

Регулярные осмотры способствуют предотвращению аварийных ситуаций и увеличению срока службы техники.

Кроме того, 409 человек успешно сдали экзамены на право управления самоходными машинами, что подтверждает высокий уровень их подготовки.

Сотрудники Гостехнадзора министерства экологии Подмосковья регулярно проводят инспекции и проверки, в ходе которых выявляют и устраняют нарушения, а также оказывают консультационную помощь предприятиям и частным лицам по вопросам регистрации и эксплуатации самоходной техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.