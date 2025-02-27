Гостехнадзор Подмосковья выявил поддельные документы у тракториста-машиниста

Инспекцией управления Гостехнадзора по городским округам Богородский, Электросталь, Черноголовка, Балашиха и Реутов на этой неделе был выявлен факт предъявления удостоверения тракториста-машиниста, имеющего признаки подделки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Недобросовестный гражданин обратился в Гостехнадзор с целью замены имеющегося документа. В ходе проверки представленного удостоверения инспекторами были обнаружены признаки подделки. Информация о выдаче данного удостоверения тракториста-машиниста в установленном порядке не подтвердилась.

В тот же день все материалы по данному факту были переданы в отдел полиции «Купавинский» МУ МВД России «Ногинское» для проведения дальнейшей проверки и принятия решения в соответствии со статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

На прошлой неделе в ходе планового технического осмотра самоходных машин инспекцией Управления Гостехнадзора по городским округам Богородский, Электросталь, Черноголовка, Балашиха и Реутов было выявлено несколько случаев предъявления поддельных удостоверений тракториста-машиниста. Материалы в отношении двух недобросовестных граждан были переданы во 2 отдел полиции МУ МВД «Ногинское» для дальнейшей проверки.

«Подделка документов — серьезное правонарушение. Ошибочно считать, что для управления спецтехникой на закрытых территориях, таких как поля, права не требуются. Ответственное управление и подтверждение квалификации необходимы для предотвращения несчастных случаев, а также обеспечения безопасности, как тракториста, так и окружающих», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской Области Павел Бида.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.