Гостехнадзор Подмосковья выявил поддельное удостоверение у тракториста

Сотрудники Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области по городским округам Красногорск, Истра и ЗАТО Восход зафиксировали нарушение. В ходе технического осмотра самоходного транспортного средства водителем было предъявлено удостоверение тракториста-машиниста с явными признаками подделки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке данного удостоверения было установлено, что данный бланк не изготавливался и не выдавался. 11 ноября, материалы по данному факту были направлены в ОМВД Российской Федерации по городскому округу Истра для проведения расследования и принятия решения в соответствии с положениями статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Подделка, изготовление и оборот поддельных документов, а также их сбыт, согласно действующему законодательства, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, а также может грозить нарушителю ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.