Гостехнадзор Подмосковья выявил поддельное удостоверение у тракториста-машиниста

Инспекцией управления Гостехнадзора по городским округам Богородский, Электросталь, Черноголовка, Балашиха и Реутов в ходе проведения планового технического осмотра самоходной машины, несколькими гражданами были предъявлены поддельные удостоверения тракториста-машиниста. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В ходе проверки документов были выявлены признаки, указывающие на возможную подделку предъявленных удостоверений. Вследствие чего их выдача на имена указанных граждан не подтвердилась.

Материалы по данному факту в отношении обоих недобросовестных граждан были переданы во 2 отдел полиции МУ МВД «Ногинское» для проведения дальнейшей проверки и принятия процессуального решения в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ.

В начале этой недели инспекцией управления Гостехнадзора по Раменскому муниципальному округу и по городским округам Жуковский и Бронницы так же выявляли факт подделки удостоверения, после чего материалы в отношении гражданина были переданы в ОВД МВД России г. Бронницы.

Использование поддельных документов влечет уголовную ответственность, в частности лишение права управления транспортными средствами и административные штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.