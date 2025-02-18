Гостехнадзор Подмосковья вновь выявил подделку документов у машиниста-тракториста

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Инспекцией управления Гостехнадзора по Раменскому муниципальному округу и по городским округам Жуковский и Бронницы при проведении технического осмотра самоходной машины был выявлен факт предъявления гражданином удостоверения тракториста-машиниста с признаками подделки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

При проверке предоставленных документов установлено, что удостоверение тракториста-машиниста не соответствует установленным образцам и сведения о его выдаче отсутствуют.

В целях дальнейшего разбирательства и принятия решения в порядке статей 144, 145 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, материалы в отношении гражданина переданы в ОВД МВД России г. Бронницы.

За прошлую неделю услугой по получению удостоверения воспользовались 385 граждан. При этом, в процессе проверки документов для выдачи новых удостоверений за указанный период не было зафиксировано ни одного случая подделки.

Получение удостоверения тракториста-машиниста законным путем — это гарантия безопасности, соблюдения профессиональных стандартов и исключения рисков, связанных с использованием неквалифицированных специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.