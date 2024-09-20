С 9 по 12 октября на территории Российского государственного аграрного университета пройдет выставка «Золотая осень-2024», посвященная достижениям в области технического и научного развития, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Золотая осень» является одним из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса России. Каждый год участие на выставке принимают сотни производителей из разных регионов России, представляя новейшие разработки и инновационные решения в сфере АПК. Круглые столы, форумы и панельные дискуссии всегда привлекают руководителей федеральных органов исполнительной власти, членов Совета Федерации, Государственной думы, правительства Российской Федерации.

В этом году нововведения Гостехнадзора Минэкологии будут представлены в трех номинациях: «Инновационная деятельность», «Разработка нормативных правовых актов, нормативно-технической документации, информационное обеспечение органов Гостехнадзора», а также «оборудование, приборы и технологии для осуществления функций органов Гостехнадзора».

В прошлом году государственная инспекция технического надзора Минэкологии Московской области удостоилась золотой медали выставки по итогам конкурса «За освоение современных методов надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники». Сотрудники представили публике усовершенствованную платформу с элементами искусственного интеллекта, которая удостоилась всеобщего одобрения.

Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», - сказал губернатор.