Гостехнадзор Подмосковья провел 943 техосмотра самоходных машин за неделю

За уходящую неделю сотрудники Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья успешно провели работу по контролю и надзору за техническим состоянием, эксплуатацией самоходных машин и аттракционов, а также других видов техники на территории Московской области. Главным приоритетом остается обеспечение безопасности и соблюдение правил эксплуатации техники, сообщает пресс-служба ведомства.

На этой неделе Гостехнадзор зарегистрировал 663 единицы самоходных машин и иной техники, что позволит усилить контроль за соблюдением правил эксплуатации и предотвратить нарушения, такие как несоответствие номеров, их расположения и выявление поддельных маркировок двигателей. За подобные нарушения предусмотрены строгая административная или уголовная ответственность.

Специалисты провели 943 технических осмотров. Подобные еженедельные проверки направлены на предотвращение аварий и повышение общей безопасности использования техники.

Сотрудниками Гостехнадзора в разных городских округах были проведены надзорные мероприятия в сфере эксплуатации аттракционов, по результатам которых, как и на прошлой неделе, нарушений обязательных требований не выявлено. За эту неделю зарегистрировано 4 новых аттракциона.

Не менее значимым направлением деятельности Гостехнадзора остается выдача и обновление удостоверений машиниста-тракториста. За прошедшую неделю 627 гражданина обновили удостоверения. Успешная сдача экзамена — важный этап для получения права управления самоходными машинами, и на этой неделе 552 человека прошли эту процедуру.

На этой неделе инспекторами Гостехнадзора в ходе проверок представленных удостоверений были зафиксированы три случая подделки документов. В результате все материалы были переданы во 2 отдел полиции МУ МВД «Ногинское» и в отдел полиции Купавинский МУ МВД России «Ногинское».

Управление Гостехнадзора продолжит работу по обеспечению безопасности эксплуатации самоходных машин, аттракционов и других видов техники на территории Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.