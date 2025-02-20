Гостехнадзор Подмосковья провел 897 техосмотров самоходной техники за неделю

В течение уходящей недели сотрудники Гостехнадзора Минэкологии Московской области провели активную работу по контролю за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и аттракционов, а также регистрации новых единиц техники, следя за соблюдением норм безопасности. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

С 13 по 19 февраля совершено 704 регистрационных действия в отношении самоходных машин и других видов техники. Регистрация является обязательной процедурой, обеспечивающей ответственность владельцев техники за ее эксплуатацию и соблюдение требований безопасности.

Инспекторы Гостехнадзора провели 897 технических осмотров самоходных машин, обеспечивая соблюдение норм безопасности и технической исправности оборудования.

Сотрудниками Гостехнадзора в разных городских округах были проведены надзорные мероприятия в сфере эксплуатации аттракционов, по результатам которых, как и на прошлой неделе, нарушений обязательных требований не выявлено. За прошедшую неделю зарегистрировано 4 новых аттракциона.

Безопасная работа с самоходной техникой требует определенного уровня квалификации и соблюдения стандартов. За неделю было принято 372 экзамена на право управления самоходными машинами, что является важным шагом в подготовке квалифицированных кадров. Кроме того, 413 граждан обновили или впервые получили свои удостоверения тракториста-машиниста.

На этой неделе инспекцией управления Гостехнадзора по Раменскому муниципальному округу и по городским округам Жуковский и Бронницы был выявлен факт предъявления гражданином удостоверения тракториста-машиниста с признаками подделки. В целях дальнейшего разбирательства и принятия решения в порядке статей 144, 145 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, материалы в отношении гражданина переданы в ОВД МВД России г. Бронницы.

Гостехнадзор Московской области продолжит активную работу над обеспечением безопасности при эксплуатации самоходной техники и аттракционов.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.