Гостехнадзор Минэкологии Подмосковья стал лауреатом по трем номинациям

С 9 по 12 октября в Российском государственном аграрном университете проходит выставка «Золотая осень — 2024», посвященная достижениям в области технического и научного развития. Организатором выступает Минсельхоз Российской Федерации. Выставка способствует обмену опытом между специалистами, внедрению новых технологий и укреплению партнерских отношений между различными организациями и предприятиями, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В рамках мероприятия Гостехнадзор Минэкологии Московской области стал лауреатом в трех номинациях конкурса «За освоение современных методов деятельности в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники».

Так, ведомство получило золотую медаль за организацию взаимодействия с МВД по контролю за трудовой деятельностью иностранных граждан, серебряную — за освещение своей деятельности в средствах массовой информации, а бронзовую — за освоение современных дистанционных методов надзора за техническим состоянием самоходных машин.

В прошлом году Гостехнадзор удостоился золотой медали за представленную усовершенствованную платформу с элементами искусственного интеллекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.