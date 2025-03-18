Госстройнадзор Подмосковья отметил, что все данные застройщиков надежно защищены

В Центре содействия строительства при правительстве Московской области сообщили, что все данные застройщиков нежилой недвижимости Подмосковья надежно защищены. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Уникальная экосистема АИС ЦСС использует искусственный интеллект, который и формирует дорожные карты согласований под каждый проект. А менеджер вместо застройщика может получать все необходимые согласования. Для этого застройщику необходимо дать свое согласие при авторизации в системе. Данные по конкретному проекту «подтягиваются» из кабинета РПГУ.

С помощью ИИ создано уже более 5,5 тыс. дорожных карт с оптимизированными сроками прохождения всех необходимых процедур.

При этом все данные застройщиков находятся под строгой защитой. У менеджеров нет доступа к любой другой информации, кроме необходимой по проекту. Технологии, применяемые в АИС ЦСС, одобрены Федеральной службой безопасности РФ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Это гарантирует защиту данных от неправомерного или случайного доступа в соответствии с требованиями информационной безопасности.

Более того, система ежегодно проходит аттестацию в специализированных центрах сертификации, лицензируемых ФСТЭК.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.