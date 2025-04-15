Госслужащие Петербурга ознакомились с лучшими практиками Подмосковья

Государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга в рамках отраслевой стажировки познакомились с лучшими практиками Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Стажировку, которую организовала администрация главы региона Андрея Воробьева, прошла с 9 по 11 апреля в министерстве образования Московской области; министерстве социального развития региона; министерстве информационной и молодежной политики; министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области; министерстве государственного управления, информационных технологий и связи, а также министерство энергетики Подмосковья.

Коллеги из Санкт-Петербурга изучили передовые методики в образовании, социальном развитии и молодежной политике. Также они ознакомились с индустриальными парками, особыми экономическими зонами и модернизацией теплоснабжения. Помимо этого, петербургские госслужащие посетили Центральный государственный архив Московской области.

Кроме того, в рамках стажировки петербуржцы посетили образовательные учреждения, семейные и молодежные центры, центры реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, а также Фонд развития промышленности, Фонд поддержки экспорта Московской области и ОЭЗ «Дубна».

Участники стажировки единодушно отметили значимость формирования единых информационных площадок для обмена передовыми отраслевыми практиками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.