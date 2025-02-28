Госпиталь «Лапино» в Одинцове подключили к высокоскоростному интернету

В клиническом госпитале «Лапино», расположенном в подмосковном Одинцове, теперь доступен стабильный мобильный интернет на скорости до 75 Мбит/с. Об этом сообщила пресс-служба «МегаФона».

Госпиталь «Лапино», входящий в группу компаний «Мать и дитя», изначально специализировался на родах и включал в себя перинатальный центр, центр лечения бесплодия и ЭКО. Со временем он расширился до трех корпусов. Теперь здесь также оказывают помощь в таких областях, как кардиология, хирургия, урология, неврология, травматология, лечение инфекционных заболеваний.

Чтобы обеспечить качественную связь на всей территории госпиталя, учитывая его сложную архитектуру, инженеры «МегаФона» установили современное оборудование, поддерживающее диапазоны DCS-1800 (2G) и LTE-1800 (4G). Благодаря этому мобильный интернет доступен во всех зонах, включая родильные и послеродовые палаты, операционные и холлы. Новая инфраструктура снижает нагрузку на сеть и обеспечивает стабильный сигнал даже при большом количестве одновременно подключенных устройств.

«Для женщин, ожидающих рождения малыша, и для пациентов других отделений поддержка семьи особенно важна. Современные технологии позволяют делиться эмоциями, получать советы и поддержку родных, чувствуя, что ты не один. Мы понимаем значимость таких объектов, поэтому внедряем надежные решения — с середины прошлого года мы ускорили мобильный интернет на территориях ряда больниц Москвы и Подмосковья, включая Детский клинический центр им. Леонида Рошаля и центр сердечно‑сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева», — рассказал директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Теперь будущие мамы могут смотреть фильмы и обучающие видео о процессе родов и уходе за новорожденными, слушать музыку или читать книги в онлайн-библиотеках, а после рождения малыша — делиться первыми фотографиями и видео. Новая инфраструктура также полезна для пациентов, проходящих лечение или реабилитацию: они могут работать удаленно, участвовать в онлайн-встречах и поддерживать связь с родными, набираясь сил перед выпиской.

«Основная задача госпиталя „Лапино“ — оказывать качественную медицинскую помощь, и комфорт пациента. Это одна из составляющих успеха в лечении и уходе, поэтому мы всегда открыты для любых предложений по улучшению нашей инфраструктуры. Сегодня очень важно постоянно быть на связи, и особое значение это имеет для тех, кто находится в стационаре. Также в наше время большую роль играет скорость интернета, особенно для тех, кто хочет поделиться первыми видеозаписями и фотографиями детей», — сказал генеральный директор ООО «Хавен» Борис Коноплев.

Клинический госпиталь «Лапино» открыт в 2012 году. Здесь родились более 25 тыс. детей, проведено свыше 8,4 тыс. циклов ЭКО и более 70 тыс. высокотехнологичных операций, включая первую в России внутриутробную коррекцию порока развития позвоночника и спинного мозга плода. Врачи госпиталя приняли более 3,5 млн пациентов в стационаре, детской и взрослой поликлиниках.