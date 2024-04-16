Госохотнадзор Подмосковья составил протоколы на 43 охотников с начала сезона

За прошедшие выходные инспекторами Госохотнадзора Минэкологии в рамках постоянного рейда были проведены проверки соблюдения обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в связи с открытием сезона охоты в южной части Подмосковья были проведены рейдовые мероприятия.

«По их результатам выявлено 43 нарушения правил охоты, на нарушителей составлены протоколы по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ, а также изъято 6 единиц незарегистрированного оружия. Всего за проведенные надзорные мероприятия проверено свыше 700 охотника. Массовые рейды будут продолжаться в течение всего сезона», — отметил Фирсов.

13 апреля в южной части региона стартовал сезон охоты на вальдшнепов, тетеревов, глухарей, гусей и уток из укрытия. Он продлится до 22 апреля включительно. А на севере области сезон охоты начнется 20 апреля и закончится 29 апреля. В это время всем охотникам необходимо соблюдать правила и сроки охоты, установленные Минэкологии.

«Важно уже в первые дни сезона охоты контролировать охотничью деятельность, выявлять и своевременно пресекать нарушения, проводить с нарушителями профилактические беседы. В нашем регионе много добросовестных охотников, но есть и те, кто не соблюдает сроки и правила охоты, добывает больше охотничьих ресурсов, чем положено, использует запрещенные виды оружия добычи», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.