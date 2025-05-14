Госфонд кинофильмов РФ подготовил мультимедийный проект «Карта Победы» к 80-летию Победы
ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» при поддержке министерства культуры РФ и в партнерстве с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ в преддверии празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне подготовил знаковый мультимедийный проект «Карта Победы». Об этом сообщают организаторы проекта.
«Карта Победы» позволяет увидеть хронику Великой Отечественной войны, фотографии и научные статьи, посвященные военной тематике в привязке к городам и странам, на территории которых происходили события военной эпохи.
Ознакомиться с проектом «Карта Победы» возможно по ссылке.