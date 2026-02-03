Как защитить российские медиа: ключевые угрозы обозначили в Ассоциации руководителей медиа

Анализ текущего состояния медиасферы провели в Ассоциации руководителей медиа. В организацию входят главы более двухсот российских СМИ и медиаресурсов. Итоги исследования обсудили на заседании Ассоциации, состоявшемся в Комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Предметом дискуссии стала потребность в выверенном регулировании медиапространства и внедрении системной поддержки со стороны государства.

Ассоциация руководителей медиа выступила с инициативой рассмотреть изменения в законодательстве и разработать комплекс мер по поддержке отрасли, в том числе создание отраслевого реестра СМИ. Формирование этих мер даст возможность создать устойчивую отраслевую модель и избежать кризиса в медиаиндустрии.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что с коллегами были намечены некоторые цели для защиты СМИ. Например, консультации с профильными ведомствами. Парламентарий выразил уверенность, что на подобных рабочих встречах будут искать выходы из разных ситуаций.

Важной частью обсуждения стал вопрос о так называемых "патентных троллях", которые не первый год наносят серьезный ущерб СМИ.

«Нам нужен инструмент профилактики: не дать мошенникам совершить свои деяния. Но есть нюанс: не нужно ломать общую систему защиты авторских прав, а добросовестным авторам нужно оставить возможность в судебном порядке защищать свои права», — сказал медиаюрист Михаил Хохолков.

Как полагают члены ассоциации, одним из наиболее серьезных вызовов для медиасреды сегодня является противодействие «юридическому экстремизму». По их данным, за 10 лет по искам о якобы неправомерном использовании картинок в интернете было выплачено порядка 1,5 млрд рублей по судебным решениям.

От этих действий пострадали средства массовой информации и не только. Иски получали детские сады, вузы, предприниматели, государственные учреждения и органы власти.

Михаил Хохолков предложил внести поправки в Гражданский кодекс и исключить из объектов доверительного управления фотографии. Такое же положение есть в Гражданско-процессуальном кодексе.

