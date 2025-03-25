Госдума ввела запрет на рекламу на сайтах нежелательных организаций

Депутаты Госдумы приняли одновременно во втором и третьем чтениях законопроект, который запрещает публикацию рекламы на ресурсах компаний и организаций, признанных в РФ нежелательными и экстремистскими. Об этом сообщает ТАСС .

В закон «О рекламе» внесут нововведения. Согласно им, блогерам нельзя будет публиковать рекламу на сайтах экстремистских и нежелательных организаций.

Ответственность за такие публикации будет ложиться на плечи как компании-рекламодателя, так и того, кто ее выложил.

Ранее сообщалось, что поправки начнут работать с 1 сентября 2025 года. Физлицам за нарушение правил предстоит заплатить 2,5 тыс. штрафа, должностным 20 тыс., а компаниям до 500 тыс. рублей.