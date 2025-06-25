Госдума ужесточила правила взыскания компенсаций за нарушение авторских прав

В России вступили в силу новые правила взыскания компенсаций за нарушение авторских прав, товарных знаков и патентов. Госдума приняла закон, который увеличивает максимальный размер выплат и вводит более гибкий подход к их расчету, сообщает «ФедералПресс» .

В России изменились правила взыскания компенсаций за нарушение авторских прав, товарных знаков и патентов. Согласно новому закону, суды теперь смогут учитывать степень вины нарушителя и обстоятельства дела при определении размера выплат. Если нарушение совершено без злого умысла, впервые или не связано с коммерческой деятельностью, сумма компенсации может быть снижена.

Максимальный размер выплаты за нарушение авторских и смежных прав, а также товарных знаков увеличен с 5 до 10 млн рублей. Минимальная сумма компенсации осталась прежней — 10 тыс. рублей. Закон направлен на баланс между защитой интересов авторов и поддержкой бизнеса.

Повторные нарушения будут наказываться строже: если права на изобретения, модели или образцы нарушаются неоднократно, сумма компенсации может быть увеличена втрое. Также уточнены санкции за удаление имени автора и обход технических средств защиты, например, взлом платных фотографий или видео.

Эксперты напоминают, что использование изображений из интернета без разрешения считается нарушением. Рекомендуется использовать только те фото и иллюстрации, которые распространяются по открытой лицензии, а также сохранять подтверждения легального использования.

Цитирование чужих материалов допускается только при указании автора, без изменений текста и в ограниченном объеме. Использование цитат в рекламе считается нарушением, даже если автор указан.

В последние годы в России участились массовые иски против СМИ за использование изображений без авторства. По данным Госдумы, было рассмотрено более 8 тыс. подобных дел, а сумма выплат составила сотни миллионов рублей. Некоторые компании выкупают права на популярные изображения специально для подачи исков, что стало отдельным видом бизнеса.