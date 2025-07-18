Госдума поддержала создание цифрового профиля для молодежи

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в России разрабатывается единый цифровой профиль для школьников, студентов и молодых специалистов, который объединит данные о достижениях и опыте молодежи, сообщает RT .

В России ведется работа над созданием единого цифрового профиля гражданина, который объединит сведения о школьниках, студентах и молодых специалистах.

По его словам, различные ведомства отвечают за отдельные части цифрового профиля: Минпросвещения — за профиль обучающегося, Минтруда — за профиль работника, министерство науки — за студентов и образовательный домен, а Росмолодежь — за профиль молодежи. Вся информация будет собираться в едином цифровом профиле, который разрабатывает Минцифры России.

Артем Метелев пояснил, что профиль станет своеобразным портфолио, где будут отражены достижения, участие в олимпиадах, конкурсах, реализованные проекты, а также информация о волонтерской деятельности. По его словам, это позволит молодым людям хранить все сведения о себе в одном месте.

В дальнейшем цифровой профиль можно будет использовать для поступления в вузы, получения общежития, участия в грантах и получения персональных предложений по учебе и работе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании информационного ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина».