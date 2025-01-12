Госдума новым законом может уточнить понятие «отпуск»

Брянская областная дума внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который устранит правовую неопределенность в понятии «отпуск» и закрепит в Трудовом кодексе страны точное определение, сообщает РИА Новости .

«Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации в понятие „отпуск“ включаются не только отпуск, предоставляемый собственно для отдыха, но и освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка, для ухода за ребенком, отпуск работникам, совмещающим работу с обучением (учебный отпуск)», — говорится в пояснительных документах.

В пояснительной записке к законопроекту указывается на необходимость внести ясность в терминологию статьи 107 ТК РФ. Среди всех форм отдыха, перечисленных в данной статье, отпуск представляет собой наиболее длительный период.

Однако в действующей редакции этот термин используется без каких-либо уточняющих формулировок. Именно поэтому был разработан проект поправок в Трудовой кодекс, призванный устранить существующую правовую неоднозначность в определении понятия «отпуск».