Госдума может 24 сентября проголосовать за закон о круглогодичном призыве в РФ

Депутаты Государственной думы 24 сентября могут рассмотреть в первом чтении законопроект о призыве на срочную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основе указа президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект календаря ГД, документ содержится в парламентской электронной базе.

Законопроект внесли в ГД 22 июля. Его инициировали глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.

При этом на службу будут отправлять на те же сроки, что и раньше.

Ранее сообщалось, что во время осеннего призыва в армию призовут 100 тыс. россиян. Он будет проводиться с 1 октября по 31 декабря 2025 года.