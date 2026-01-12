Госавтоинспекция проводит рейды по контролю опасных грузов в Ступино

В Ступино с 12 по 18 января сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды «Опасный груз» и «Пешеходный переход» для повышения безопасности на дорогах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Ступино стартовала неделя усиленного контроля за дорожной безопасностью. С 12 по 18 января инспекторы Госавтоинспекции проводят два профилактических мероприятия.

В рамках рейда «Опасный груз» особое внимание уделяется большегрузам, перевозящим легковоспламеняющиеся, токсичные и другие опасные вещества. Полицейские проверяют наличие специальных разрешений, исправность оборудования и соблюдение правил транспортировки.

Параллельно проходит операция «Пешеходный переход», направленная на снижение числа наездов на людей вблизи «зебр». Инспекторы дежурят у переходов, следят за действиями водителей и пешеходов, чтобы предотвратить нарушения.

«Мы стремимся максимально снизить тяжесть последствий дорожных происшествий. Особое внимание уделяется зонам, где риск травматизма наиболее высок — это пешеходные переходы. Важно, чтобы и водители, и пешеходы были взаимно вежливы и дисциплинированы. Строгое соблюдение правил поможет избежать трагедий на дорогах округа», — отметили в отделе ГИБДД ОМВД России по муниципалитету.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.