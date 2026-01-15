Госавтоинспекция проверила перевозку детей в Красногорске 14 января

Полицейские проверили наличие специальных удерживающих устройств в автомобилях и их соответствие возрасту и весу детей. Родителям напомнили правила фиксации ребенка в автокресле и разъяснили ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Водителям вручили памятки по безопасности, а детям подарили световозвращающие аксессуары и сладкие леденцы.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что с 9 января 2026 года увеличены штрафы за нарушения при перевозке детей. Согласно Федеральному закону от 29.12.2025 № 525-ФЗ, штраф для водителя составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 тысяч рублей. Самозанятых таксистов штрафуют как должностных лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.