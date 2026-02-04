Госавтоинспекция провела рейд по проверке перевозки детей в Балашихе 4 февраля

В ходе мероприятия инспекторы проверяли автомобили на соблюдение правил перевозки детей и наличие детских удерживающих устройств. Основная цель рейда — профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Госавтоинспекция напомнила, что за нарушение требований к перевозке детей предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Майор полиции Анастасия Климкина, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения, подчеркнула важность внимательности и соблюдения правил дорожного движения.

Подобные профилактические мероприятия проводятся регулярно для выявления и пресечения нарушений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям с участием несовершеннолетних пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.