Госавтоинспекция провела инструктаж для курсантов автошколы в Одинцово 11 февраля

В Одинцовском округе 11 февраля прошел инструктаж для курсантов автошколы, организованный сотрудниками Госавтоинспекции. Мероприятие состоялось в рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность!», направленного на профилактику ДТП с участием детей-пассажиров.

Автоинспекторы напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения при перевозке детей и использовать детские удерживающие устройства. Специалисты рассказали о различных видах удерживающих устройств, объяснили, как правильно их выбирать в зависимости от роста и веса ребенка, а также продемонстрировали правила установки.

В завершение встречи участникам вручили тематические листовки и призвали будущих водителей соблюдать меры безопасности на дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.