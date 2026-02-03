Госавтоинспекция провела акцию по безопасности детей-пассажиров в Одинцовском округе

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа провели акцию «Маленький пассажир — большая ответственность», в ходе которой рассказали жителям о правилах перевозки детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность» сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели беседы с посетителями регистрационно-экзаменационного отдела.

Автоинспекторы напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно при перевозке детей в автомобиле. В ходе мероприятия специалисты объяснили, как правильно выбирать детские удерживающие устройства в зависимости от веса и роста ребенка, а также рассказали, как эти устройства обеспечивают безопасность маленьких пассажиров при авариях.

Участникам акции вручили памятки с рекомендациями по обеспечению безопасности детей-пассажиров и наклейки «ребенок в автомобиле».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.