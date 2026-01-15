Госавтоинспекция провела акцию «Безопасный двор» в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическую акцию «Безопасный двор» на дворовых территориях Балашихи в первую учебную неделю 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие направлено на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Во время акции автоинспекторы напомнили жителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Юным участникам рассказали о причинах аварий с участием детей-пешеходов, правилах безопасного поведения во дворах и на дорогах, а также о важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и при плохой видимости.

Всем участникам вручили памятки с рекомендациями по безопасности и световозвращающие браслеты. По словам организаторов, такие мероприятия помогают снизить риск аварий с участием пешеходов и напомнить жителям о правилах дорожной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.