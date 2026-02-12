Госавтоинспекция обсудила с перевозчиками Красногорска безопасность школьных перевозок

Сотрудники Госавтоинспекции провели 11 февраля рабочую встречу с представителями автотранспортных предприятий Красногорска, чтобы обсудить профилактику аварийности и соблюдение правил перевозки детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе встречи особое внимание уделили вопросам безопасности при перевозке школьников автобусами к образовательным учреждениям. Представителям автотранспортных предприятий напомнили о ключевых требованиях законодательства, в том числе о необходимости своевременного выявления и устранения рисков.

Сотрудники Госавтоинспекции представили анализ аварийности на территории округа и подчеркнули важность соблюдения водителями режима труда и отдыха. Также напомнили о необходимости наличия всех разрешительных и путевых документов при перевозках.

В ходе диалога полицейские обратили внимание на техническое состояние автобусов, использование ремней безопасности, износ шин и исправность световых приборов. Представители транспортных компаний задали вопросы, на которые получили разъяснения. Подобные встречи проходят регулярно для повышения реальной безопасности пассажирских перевозок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.