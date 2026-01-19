Госавтоинспекция Красногорска проверяет зимние горки для предотвращения ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска проводят рейды по выявлению опасных мест для катания на санках и тюбингах, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В зимний период сотрудники Госавтоинспекции Красногорска проводят профилактические мероприятия по выявлению мест, где детские зимние забавы могут привести к ДТП и травмам несовершеннолетних.

Рейды проходят во всех зонах зимнего отдыха, включая склоны и пункты проката инвентаря. Особое внимание уделяется несанкционированным горкам, выходящим на проезжую часть, где катание на тюбингах и санках может закончиться трагедией из-за выезда на дорогу или тротуар. В подобных ситуациях особенно уязвимы дети, которые рискуют попасть под колеса автомобилей.

Госавтоинспекция рекомендует родителям регулярно беседовать с детьми об опасности катания с несанкционированных горок и интересоваться их досугом, чтобы снизить риск несчастных случаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.