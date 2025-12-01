Госавтоинспекторы провели тренинг по перевозке младенцев для будущих мам в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции и автошколы имени Давыдова 30 ноября организовали обучающее мероприятие для беременных женщин в Балашихинском роддоме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихинском родильном доме прошел профилактический тренинг для будущих мам. Сотрудники Госавтоинспекции и представители автошколы имени Давыдова рассказали о правилах безопасной перевозки новорожденных в автомобилях.

Автоинспекторы объяснили, как правильно выбирать автолюльку и детское кресло с учетом возраста и веса ребенка. Особое внимание уделили необходимости ответственного подхода к подбору удерживающих устройств.

«Материнская любовь – это основа жизни, и наша задача – помочь мамам обеспечить максимальную безопасность их детей на дорогах с самого первого дня», — отметила инспектор.

Для участниц подготовили образцы различных детских удерживающих устройств. Представитель автошколы провел инструктаж и показал, как правильно устанавливать автокресло и размещать в нем новорожденного.

В завершение мероприятия всем участницам вручили памятные световозвращающие элементы.

