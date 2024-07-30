Горожанам рассказали, что производят в «Технополисе Москва» для машиностроения

В прошлом году объем выпуска локализованным на площадке «Печатники» производством лазерного оборудования вырос на 200%. Речь идет об оптических столах и станках. В течение I квартала текущего года производство компании, выпускающих металлорежущие инструменты из сверхплотных композитов, увеличилось в 1,6 раза.

Станкоинструментальная промышленность

Она является базовой отраслью, создающей оборудование для выпуска продукции сферы машиностроения. Ее развитие — одна из приоритетных задач в области создания технологического суверенитета России.

«В 2025 году на площадке „Руднево“ ОЭЗ Москвы откроется центр компетенций станкоинструментальной промышленности площадью 19,5 тыс. кв. м. Здесь будут работать центры испытаний металлорежущего инструмента и оснастки, станков с ЧПУ, а также экспертно-аналитический центр, конструкторское бюро, инженерный корпус и опытное производство. Инвестиции в проект, который позволит открыть около 320 рабочих мест, составят около 10,8 млрд рублей», — сказал Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что на площадке «Руднево» с прошлого года ведет работу центр коллективного использования, который оснастили разнообразными современными оборудованием и станками, включая лазерные. Центр занимается предоставлением услуг компаниям, разрабатывающим и производящим высокотехнологичную продукцию.

Лазерное оборудование

Производство компании-разработчика российского лазерного оборудования в ОЭЗ «Технополис Москва» располагается на площади в 4 тыс. кв. м. Компания занимается созданием всех необходимых компонентов, в том числе оптомеханики и лазеров для производства продукции высоких технологий — оптических столов по установке и работе с оптическими устройствами и приборами, а также станков лазерной резки. Наиболее востребованные изделия — станки лазерной резки для листовых материалов.

Продукция предприятия поставляется в различные города — от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Компания также занимается разработкой инноваций. В мае текущего года она представила новые комплекс для обработки толстых листовых материалов, труборез и компактный лазерный станок для сварки.

«Производство компании „Лассард“ было запущено на площадке „Печатники“ в 2023 году. По его итогам предприятие нарастило объемы выпуска лазерного оборудования на 200%, а за первый квартал 2024 года — на 66%, увеличив объем продаж на 250 млн рублей. За короткий период шесть видов станков компании было включено в реестр Минпромторга России как продукция, полностью произведенная на территории страны. К примеру, в мае был получен российский паспорт на лазерный 4D-станок с поворотным механизмом», — отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, предприятие является частью кластера микроэлектроники и фотоники.

Твердосплавные и режущие пластины

Предприятие «Микробор», которое производит металлорежущие инструменты, начало серийный выпуск режущих твердосплавных пластин с износостойкими покрытиями для фрезерных и токарных станков.

Основными заказчиками являются горно-обогатительные и металлургические компании, производители подшипников и оборудования для нефтегазовой отрасли, предприятия общего и тяжелого двигателестроения, автомобилестроения и машиностроения. В проект инвестировали свыше 400 млн рублей, и он принесет порядка 100 новых рабочих мест.

Как рассказал гендиректор компании Павел Решетов, производство локализовало выпуск новых линеек сменных многогранных режущих пластин из вольфрамокобальтового сплава. Их применяют во время фрезерной и токарной обработок деталей из различных видов стали и чугуна. Благодаря технологии значительно увеличивается износостойкость инструментов. Это позволяет без потери качества повышать производительность металлообработки, сокращать издержки на закупку оснащения и сырья, о также снижать себестоимость.

По его словам, в собственном научно-техническом центре предприятия разработали уникальный процесс подготовки режущей кромки, а также нанесения спецпокрытия. Новое производство позволило компании после выхода на проектную мощность производить до 3 млн пластин в год.

ОЭЗ «Технополис Москва» является территорией с особым юридическим статусом. На ней для инвесторов действует льготный режим предпринимательской деятельности. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны располагаются на шести площадках — «Руднево», «Ангстрем», «МИЭТ», «Микрон», «Алабушево» и «Печатники». Их суммарная площадь превышает 280 га. «Технополис Москва» в течение нескольких лет остается лидером национальных и международных отраслевых рейтингов.