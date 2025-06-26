Городской прокурор Мытищ провел встречу с предпринимателями

Мытищинский городской прокурор Никита Брыкин совместно с руководителем общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском округе Мытищи Романом Коробейкиным провели встречу с представителями бизнес-сообщества в формате круглого стола. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В мероприятии приняли участие руководители и представители администрации городского округа Мытищи, территориальных отделов МУ МВД России «Мытищинское», УНД ГУ МЧС России по Московской области, ИФНС России по г. Мытищи Московской области, РОСП ГУ ФССП России по Московской области, министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По итогам встречи участники мероприятия обменялись мнениями, а также получили исчерпывающие ответы на заданные вопросы.

В ходе приема обратилось 7 предпринимателей по вопросам проведения проверок контролирующими органами, мер поддержки бизнеса и другим. По двум поступившим обращениям организованы проверки, ход и результаты их рассмотрения находятся в городской прокуратуре на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на Съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.