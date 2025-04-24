Городской парк в Шаховской обработан от клещей

В Шаховской позаботились о безопасности посетителей городского парка. Проведена плановая обработка территории от клещей, чтобы минимизировать риск распространения инфекционных заболеваний, переносимых этими паразитами, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Обработка является частью комплексной программы по профилактике инфекционных заболеваний, реализуемой в районе. Цель — создать комфортную и безопасную среду для отдыха и прогулок жителей и гостей Шаховской.

Использование современных и безопасных для людей и животных препаратов позволяет эффективно бороться с клещами, не нанося вреда окружающей среде.

«Безопасность наших жителей — наш безусловный приоритет. Мы регулярно проводим мероприятия по профилактике различных заболеваний, и обработка городского парка от клещей — важная часть этой работы. Мы призываем всех жителей соблюдать меры предосторожности во время прогулок на природе, чтобы минимизировать риск укусов клещей.» отметил глава муниципального округа Замир Агарзаевич Гаджиев.

Администрация округа напоминает о необходимости использования репеллентов и соблюдения правил поведения на природе, чтобы обезопасить себя от клещей и переносимых ими заболеваний.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.