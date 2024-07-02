Городской парк в Павловском Посаде посетили 20 тыс человек за неделю

С 24 по 30 июня городской парк в г. о. Павловский Посад посетили 20 тыс. человек. Парк вошел в список самых посещаемых парков. Он занял двенадцатое место, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Место, где в настоящее время располагается городской парк, называлось когда-то «Хлебная площадь». К концу XIX века торговля здесь уже не производилась, площадь напоминала пустырь.

Сейчас в парке проходит много активностей, это самое любимое место отдыха для жителей Павловского Посада. Здесь проходят анимационные программы и креативные мастер-классы, действует клуб шахмат. Кроме того, в парке расположены аттракционы и современные детские спортивные площадки. На территории парка расположены кафе.

Парк расположен по адресу: Московская область, г. о. Павловский Посад, ул. Кирова, 85.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.